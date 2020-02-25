Gölden izinsiz sülük toplamaya 73 bin 747 lira ceza

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildağ Mahallesi'nde, göl kenarındaki İskele mevkiinde, sazlıklar arasında ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen D.A'yı suçüstü yakaladı.

Milli park sahasında yaklaşık 5 bin sülük topladığı öne sürülen D.A'ya, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasındaki ekosistemi ve biyolojik dengeyi tahrip ettiği gerekçesiyle 73 bin 747 lira idari para cezası verildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Vira Haber