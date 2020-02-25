“Ortak paket hazırlayıp Egeyi pazarlayabiliriz”

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, aralarında derin tarihi bağların bulunduğu İzmir ile Selanik şehirlerini deniz ulaşımı ve deniz turizmiyle birbirine bağlamanın ve kruvaziyer turizminde Ege’yi dünyaya birlikte pazarlamanın hem Türkiye’nin hem Yunanistan’ın menfaatine olduğunu söyledi. Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile beraber İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret eden Büyükelçi Diamessis, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz ve Şube Müdürü Halil Hatipoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte tanıtıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

Kruvaziyer gemiler için ortak paket

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminde iki ülkenin ortak paket hazırlayıp Ege’yi birlikte tanıtıp pazarlayabileceklerini söyledi. İzmir-Selanik ve İzmir-Midilli arasındaki deniz ulaştırmasının geliştirilmesi üzerinde duran Diamessis, “İzmir ile Selanik arasında yolcu taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine bağlamak, hepimize büyük avantaj.” Büyükelçi Diamessis, Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe broşürler bastırdıklarını söyleyerek gastronomi alanında da işbirliği çağrısında bulundu.