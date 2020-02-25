İstanbul için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul İçin fırtına uyarısı yaptı.
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İstanbul Valiliği'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaştığı açıklaması şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Vira Haber
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