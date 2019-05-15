Grimaldi gemisinde yangın çıktı
Grimaldi şirketine ait Grande Europa adlı gemide sabaha karşı Mallorca Adası yakınlarında yangın çıktı. Gemide bulunan 25 mürettebattan 14’ü tahliye edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İspanya acil durum ekipleri, Mallorca Adası yakınlarında alev alan İtalya bayraklı yük gemisine müdahale ettiklerini duyurdu.
Yerel medyada yer alan haberlerde, İspanya acil durum ekiplerinin Akdeniz’de Mallorca Adası yakınlarında alev alan İtalya bayraklı ‘Grande Europa’ isimli yük gemisinin mürettebatını tahliye ettikleri belirtildi.
Adanın merkez şehri Palma’nın 25 mil uzağında bulunan yük gemisinden 14 mürettabatın tahliye edildiği ve geri kalan 11 mürettebatın müdahale etmeye yardım etmek için gemide kaldığı belirtildi. Ayrıca, kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 3 botla müdahale edildiği bilgisi de haberde yer aldı.
Yanan gemiden kurtarılan mürettebat Donanma gemisi 'Martín Posadillo'da tedaviye alındı. Yangına müdahale etmek üzere başka bir kurtarma gemisinin yola çıktığı da gelen haberler arasında.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Geminin özellikleri
IMO: 9138381
MMSI: 247206000
Çağrı İşareti: ICGE
Bayrak: Italy [IT]
AIS Gemi tipleri: Cargo
Brüt Tonaj (GRT): 51714
Detveyt: 18461 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 183.28m × 32.25m
Yapım Yılı: 1998
Vira Haber
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