Grimaldi gemisinde yangın çıktı

İspanya acil durum ekipleri, Mallorca Adası yakınlarında alev alan İtalya bayraklı yük gemisine müdahale ettiklerini duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde, İspanya acil durum ekiplerinin Akdeniz’de Mallorca Adası yakınlarında alev alan İtalya bayraklı ‘Grande Europa’ isimli yük gemisinin mürettebatını tahliye ettikleri belirtildi.

Adanın merkez şehri Palma’nın 25 mil uzağında bulunan yük gemisinden 14 mürettabatın tahliye edildiği ve geri kalan 11 mürettebatın müdahale etmeye yardım etmek için gemide kaldığı belirtildi. Ayrıca, kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 3 botla müdahale edildiği bilgisi de haberde yer aldı.

Yanan gemiden kurtarılan mürettebat Donanma gemisi 'Martín Posadillo'da tedaviye alındı. Yangına müdahale etmek üzere başka bir kurtarma gemisinin yola çıktığı da gelen haberler arasında.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Geminin özellikleri

IMO: 9138381

MMSI: 247206000

Çağrı İşareti: ICGE

Bayrak: Italy [IT]

AIS Gemi tipleri: Cargo

Brüt Tonaj (GRT): 51714

Detveyt: 18461 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 183.28m × 32.25m

Yapım Yılı: 1998

Vira Haber