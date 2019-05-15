Türk römorkör devleri Tugnology 2019'da

Dünyanın en önemli römorkör etkinliklerinden Tugnology'de bu sene altı Türk firması yer alıyor. 14 Mayıs 2019’da (dün) başlayan ve bugün sona erecek olan Tugnology 2019’da, römorkör teknolojilerinde büyük veri kullanımından, hibrit çağının sektör üzerinde yarattığı etkiye kadar onlarca başlıkta konferans düzenleniyor.

Tugnology 2019’da ayrıca firmalar birer mini stand açarak iş bağlantıları da kuruyorlar. Etkinliğin öğlen yemekleri sponsoru UZMAR olurken, SANMAR’dan Kaptan Gary Dockerty ve Özel Projeler Yöneticisi Tamer Geçkin, “Avantajlı Değişken Sürüşler ve Hibrit Çağı için Kanıtlanmış Teknolojiler” adını taşıyan bir konuşma yaptılar.

Tugnology 2019’de ayrıca Türkiye’den Med Marine, Boğaziçi Denizcilik, Beşiktaş Denizcilik ve Elkon da yer alıyor.

Vira Haber