Arkas, 800 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

Acentelik, armatörlük, liman işletmeciliği ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri gibi ana iş kollarının yanında gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve turizme kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Arkas, bir yandan yatırımlarına devam ederken diğer yandan da ekonomik konjonktüre uygun finansal önlemler alarak, bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin lider ve düzenleyici banka olarak yer alacağı sendikasyonda, HSBC Bank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.Ş., T.C.Ziraat Bankası A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., TSKB A.Ş., Denizbank A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Pasha Yatırım Bankası A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Turkland Bank A.Ş. de diğer katılımcılar olarak yer alacak.

Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. liderliğinde 18 bankanın katıldığı 800 Milyon USD’lik, 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması ile ilgili olarak, kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteğinin, finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ve Arkas’ın Türk deniz taşımacılığı başta olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde aynı heyecan ile katkı sunmaya devam edeceğini söyleyerek bankalara gösterdikleri iş birliği için teşekkür etti.

Türkkanı, ”Yüksek faiz konjonktürü devam ettiği müddetçe finansman giderinin düşürülmesi öncelikli hedefimizdir. Yatırımlarımıza seçici olmak kaydıyla, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Nitekim geçtiğimiz hafta Türkiye'de ilk defa kara ve tren yolunu bir araya getirecek olan kombine kara terminali projemiz olan Railport için 60 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu hem Türkiye’ye hem de Arkas’a duyulan güvenin göstergesidir.” dedi.

Vira Haber