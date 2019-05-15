İtalyan konsolosa kruvaziyer çağrısı!

İMEAK DTO İzmir Şubesi’ni ziyaret eden İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İtalya ile İzmir arasındaki ticaret ve yatırım bağının artarak devam etmesini istediklerini söyledi. İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise, “Siz bizim elçimiz olun, kruvaziyer gemileri ülkemize yeniden sefer yapsın” dedi.

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek, İMEAK DTO Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülkenin karşılıklı yatırımlarını artırma hedefinin yanı sıra denizcilik ve ulaşım projeleri ile turizmde işbirliği konuları ele alındı.

‘İtalya ile İzmir arasındaki güçlü yatırım bağları devam etsin’

Ziyarette konuşan İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İtalya ile İzmir arasındaki güçlü ticaret ve yatırım bağının artarak devam etmesini istediklerini söyledi. Bölgedeki limanlar hakkında detaylı bilgi alan Giorgio, özellikle deniz taşımacılığı ve lojistik olmak üzere iki ülkenin ulaşım ağını güçlendirecek projelerin önemine dikkat çekti.

‘Costa ve MSC’yi yeniden İzmir’de görmek istiyoruz’

Konsolos Giorgio’ya İzmir Alsancak Limanı, Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Kemalpaşa Lojistik Köyü, Çaltılıdere Tekne İmalat Bölgesi, İzmir-Selanik Feribot Hattı projeleri hakkında bilgi veren Öztürk, İtalyanların küresel kruvaziyer markaları olan Costa ve MSC’yi yeniden İzmir’de ve Türkiye’de görmek istediklerini söyledi. Öztürk, “Türkiye kadar güvenli bir ülke, İzmir kadar güvenli şehir yok. İtalyan kruvaziyer devleri MSC ve Costa’nın İzmir’e gelmemesi için herhangi bir sebep göremiyoruz. Siz bizim elçimiz olun. Kruvaziyer gemileri ülkemize yeniden sefer yapsın” dedi.

İtalya ile Türkiye ilişkileri güçlenecek

İtalya ve Çin’in, Uzakdoğu ile Batı Avrupa’yı limanlar ve demiryolları ile bağlamayı öngören Tek Kuşak Tek Yol Projesi için geçen ay bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Öztürk, Türk limanlarının da Yeni İpekyolu olarak bilinen projeye dahil olması halinde İtalya ile Türkiye ilişkilerinin güçleneceğine dikkat çekti.

Vira Haber