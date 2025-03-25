Grimaldi Group, Trieste Hattına Üçüncü Gemiyi Ekledi

Grimaldi Group, müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve Türkiye - İtalya pazarının artan taleplerini karşılamak üzere hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, halihazırda Trieste - Gemport - Ambarlı hattında servis veren Eco Malta ve Eco Mediterranea gemilerine üçüncüsünü ekledi. 24 Mart'tan itibaren katılarak sefer başına 520 treylerlik artırılmış bir kapasite sunacak ECO SALERNO sayesinde hattın toplam kapasitesi büyük ölçüde artacak ve lojistik operasyonlar için daha fazla verimlilik ve esneklik sağlayacak.

Trieste'den, Gemlik ve Ambarlı limanından haftada üç sefer düzenleyecek olan servis, Patras'a da haftalık düzenli seferler düzenlerken Bari ve Venedik'e bağlantı sunabilecek.

Ek gemi sayesinde tarife şöyle konumlanıyor:

Gemlik – Trieste : Haftada 3 gidiş-dönüş seferi

Ambarlı – Trieste : Haftada 2 gidiş-dönüş seferi

Trieste – Patras : Haftada 1 gidiş-dönüş seferi

Gemport – Bari (patras üzeri) : Haftada 1 gidiş-dönüş seferi