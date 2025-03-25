Grimaldi Group, Trieste Hattına Üçüncü Gemiyi Ekledi
Arkas çatısı altında faaliyet gösteren Egekont’un yaklaşık 30 yıldır temsilciliğini yaptığı Napoli merkezli Grimaldi Group İtalya, Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Ro-Ro hattına üçüncü gemiyi de ekleyerek hizmetini güçlendirdi.
Grimaldi Group, müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve Türkiye - İtalya pazarının artan taleplerini karşılamak üzere hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, halihazırda Trieste - Gemport - Ambarlı hattında servis veren Eco Malta ve Eco Mediterranea gemilerine üçüncüsünü ekledi. 24 Mart'tan itibaren katılarak sefer başına 520 treylerlik artırılmış bir kapasite sunacak ECO SALERNO sayesinde hattın toplam kapasitesi büyük ölçüde artacak ve lojistik operasyonlar için daha fazla verimlilik ve esneklik sağlayacak.
Trieste'den, Gemlik ve Ambarlı limanından haftada üç sefer düzenleyecek olan servis, Patras'a da haftalık düzenli seferler düzenlerken Bari ve Venedik'e bağlantı sunabilecek.
Ek gemi sayesinde tarife şöyle konumlanıyor:
Gemlik – Trieste : Haftada 3 gidiş-dönüş seferi
Ambarlı – Trieste : Haftada 2 gidiş-dönüş seferi
Trieste – Patras : Haftada 1 gidiş-dönüş seferi
Gemport – Bari (patras üzeri) : Haftada 1 gidiş-dönüş seferi
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