TÜRKLİM, Kruvaziyer Endüstrisini Değerlendiriyor: 2025’e Genel Bakış Webinarı

25 Mart Salı günü gerçekleşecek etkinliğin moderatörlüğünü TÜRKLİM Genel Sekreteri Faruk Doğan üstlenirken, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi, GPH Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör konuşmacı olarak yer alacak.

Webinarda, kruvaziyer turizminde artan talep, Türkiye’nin Akdeniz’deki stratejik konumu, en çok tercih edilen kruvaziyer limanları ve 2025 yılı hedefleri detaylı şekilde ele alınacak.

Etkinliği takip etmek ve kayıt oluşturmak isteyenler, bu linkten webinarı izleyebilirler.

Vira Haber