Grönland'da temmuzda kendi rekorunu kırdı

Temmuz ayının da etkisi ile Grönland, hızla kütle kaybetmeye devam ediyor. Verilere göre erime hızındaki artışın, tarihteki en büyük buzul kaybın habercisi olduğu söyleniyor.

Grönland, geçen haftaki sıcak hava dalgasına benzer şekilde Temmuz ayının ateşinden de payına düşeni aldı ve %60’lık kısmını etkileyen bir erime başladı. Washington Post, yeni verilere göre Grönland’ın yalnızca geçtiğimiz Perşembe günü buzul kütleden 12,5 milyar ton buz kaybettiğini ve bunun tarihteki en büyük günlük kayıp olduğunu kaydetti.

Grönland üzerindeki erime son zamanların rekorunu kırdı ancak bu görmekten memnun olduğumuz bir rekor değil. Grönland üzerinde bu büyüklükte bir erime en son 2012'de gerçekleşti, hesaplamalara göre buz tabakasından okyanusa olan akıntının büyüklüğü 10 milyar tondan fazlaydı.

Bilim insanları tedirginlik veren bu verilere, uydu görüntüleri ve diğer verilerin incelenmesinden ortaya çıkan tahminlerine dayanarak ulaştı. Washington Post'a göre, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde kıdemli bir araştırmacı olan Ted Scambos, süreci şu şekilde açıklıyor:

“Buz ve kar yağışı kaydı yapılarak, buz tabakasının kütlesindeki net değişim için hava durumu verilerini ve gözlemlerini kullanan bu model bizim için oldukça doğru sonuçlar veriyor. Sonucu gerçek olarak kabul ediyorum. Bir günde 12,5 milyar ton (kayıp), 1950'den bu yana toplamda kaydedilen en yüksek günlük miktar. ”

Bu haftanın başında ortaya çıkan uydu görüntüleri, buz tabakasının kenarlarındaki erimenin ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor. Twitter'da paylaşılan bir video erimenin ne kadar şiddetli hale geldiğini ortaya çıkardı; erime o kadar hızlanmıştı ki ortalık adeta buz nehrine dönmüştü. Washington Post, buz tabakasının Temmuz ayındaki ikinci bir kayıpla toplamda 197 milyar tonluk erimenin gerçekleşeceğini kaydetti.

Gelecek aylarda, sıcak havalar azaldıkça Grönland'ın buz tabakasının bazı kısımları yavaş yavaş katılaşmaya başlayacak, ancak 12.5 milyar tonluk buzun okyanusa dökülmesinin ardından deniz seviyesinin yükselmesi gibi birçok etkisini göreceğiz.

Vira Haber