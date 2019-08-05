Neva 2019 Fuarı denizcileri ağırlayacak

Neva 2019 Fuarı’na Türk Denizcilik sektörü, Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla 3. kez katılacak.

Bu yıl 15. kez düzenlenecek Neva 2019 fuarı 17 Eylül 2019 Salı günü açılacak ve 20 Eylül Cumaya kadar Saint Petersburg'da 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Bu yıl 15.si düzenlenecek fuar, dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak kabul ediliyor ve fuarda makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi katılıyor.

Denizcilik sektöründe dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak kabul edilen “Neva 2019” fuarı, Türkiye Çin, Almanya ve İtalya başta olmak üzere sektörün pek çok firmasını bir araya getirecek. Tayf Ajans’da fuarda Deniz Ticaret Dergisi ile Neva 2019 Fuarı’nda yerini alacak.

Uluslararası bir denizcilik, gemi yapımı, limanlar ve açık deniz enerji fuarı olan Neva, Rusya'daki en büyük denizcilik fuarı. Fuarın amacı Rus ticari denizcilik endüstrilerinin gelişmesini teşvik etmek ve Rusya'nın deniz başkenti St. Petersburg'da deniz taşımacılığı ve deniz enerji yöneticilerini bir çatı altında karşılamak.

Fuara katılanlar, gemi inşa tasarım ve üretimi, ekipman imalatı, deniz ve deniz teknolojisi, petrol ve gaz denizi çıkarma şirketleri ile işbirliği yapma olanağı bulacak. Ayrıca Arktik bölgelerinin deniz aramaları ve Kuzey Denizi güzergahı, deniz ve iç suyolları sevkiyatı, liman ekipmanlarının geliştirilmesi gibi alanlarda görüş alışverişi yapabilecekler.

Vira Haber