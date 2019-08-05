Binlerce kişi Kazdağları’nda şantiye alanına girdi

Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ büyük buluşma gerçekleştirildi. Binlerce kişi, tel örgülerle korunan şantiyeye girdi.

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan nöbet, Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi’nce düzenleniyor. Milletvekilleri, doğa dernekleri, sanatçılar ve çok sayıda eylemci de nöbete katıldı.

Alanda günlerdir nöbet tutan eylemciler saat 12.30’da şantiyeye doğru yürüyüşe geçtiler. Aralarında milletvekili ve yöneticilerin de bulunduğu eylemciler jandarmanın engelleme çabalarına rağmen geri adım atmadılar. Saat 13.30’da alana giren protestocular, ‘Kaz Dağları Andı’nı okudu.

İstanbul Barosu’ndan avukatlar da cüppeleriyle açıklamanın bulunduğu alana girdi. Açıklamaların ardından binlerce kişi ağaçların kesildiği şantiye alanına yürüyüş gerçekleştirdi.

"Sesimizi sadece Türkiye’de değil dünyada da duyuracağız"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bu Kaz Dağları’nı kurtarma eylemidir. Kaz Dağları dünyanın ikinci oksijen üreten dağıdır. Mitolojik bir tarihe sahiptir. Bu dağ altıncılar tarafından talan edilmektedir. Sizleri bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Hepinizi Kirazlı-Balaban tepeye bekliyoruz. Bizim tepkimiz çevre için, canlılar için, oksijen ve ekosistem için. Siyasi değil tamamen doğa için mücadele ediyoruz” dedi. Bakanların görmeden açıklama yaptığını belirten Başkan Gökhan, “Bakanlığın verdiği ağaç sayısı doğru değil. Onları buraya gelip yerinde görmeye davet ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na katliamın durdurulması için mektup yazacağız. Sesimizi sadece Türkiye’de değil dünyada da duyuracağız. Kanada Başbakanı’na mektup yazıldı. Hukuki süreç devam edecek. Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam” dedi.

Sendika şantiyeyi kilitledi

Tarım Orman-İş Sendikası temsilcisi Kamil Aru beraberindeki heyetle birlikte şantiyeye gelerek kapısını kilitledi.

Burada bir açıklama yapan Kamil Aru “Bu alanda usulsüz olarak ormanlık alan tahrip edildi. 200 bin ağaç katledildi. Dolayısıyla biz bugün bu sahayı kilitliyoruz. Böyle bir hakkımız var. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz.

Ayrıca usülsüz bir şekilde doğayı katleden şirket hakkında 6831 Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği suç zaptı düzenleyip Cumhuriyet Savcılığına vereceğiz. Bu bir resmi görevdir. Kurum çalışanıyız. Böyle bir hakkımız var. Bu hakkımızı da kullanıyoruz. Kamuoyuna duyuruyoruz.” diye konuştu.

Moğollar ve Fazıl Say konser verecek

Büyük Su ve Vicdan Nöbeti kapsamında Moğollar grubu da bugün kent merkezinde doğa katliamına tepki göstermek için konser verecek. Kaz Dağları’nda çevre katliamının bitirilmesi ve kamuoyunun tepkisinin çekilmesi için dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 18 Ağustos’ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.

Vira Haber