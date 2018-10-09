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Grönland'daki buzul tabakası gün geçtikçe eriyor

Grönland'daki buzul tabakası gün geçtikçe eriyor

 Araştırmacılar, 2100'de dünyadaki deniz suları seviyesinin 5 ila 10 santimetre yükselmesine yol açacağını belirtiyor. Bu yükselme miktarının aşırı ısınma durumunda 20 santimetreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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Grönland’ın İlulissat bölgesindeki Jakobshavn Isbrea buzulunun son sekiz yılda 15 kilometre azaldığı açıklandı.

Bilim adamlarının tahminlerine göre, Grönland'ın eriyerek parçalara ayrılmasının 1000 yıl süreceğini düşünülüyordu. Ancak son gelişmeler ve buzulların erimesiyle yeni bir adaların oluşması, Grönland'ın daha hızlı şekilde parçalanarak dünya genelinde deniz seviyesini yükselteceğini gösterdi.

Kuzey yarıkürenin en büyük tatlı su kaynağı olan Grönland’daki buzul tabakasının erimesinin son yıllarda büyük bir hızda arttığı belirtiliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile California Üniversitesi araştırmacıları, Grönland fiyortlarının zemin kesitlerinin ayrıntılı kabartma haritalarını yayımladı.

Buz örtüsü haritaları, NASA'nın Greenland Okyanus Erimesi (OMG) Projesi'nden elde edilen veriler ve IceBridge Projesi kapsamında hava yoluyla yapılan gözlemlerden derlenen bilgilerle oluşturuldu.

Ekipler, Grönland'daki Helheim buzulunun davranışını gözlemlemek amacıyla bölgede ciddi bir çalışma yapıyor.

NASA Earth Science Flight Projesi yönetisici Eric Ianson, Grönland buzullarının buz tabakası kalınlığının incelenmesi için keşif uçuşları gerçekleştiriyor.

Araştırmacılar, Helheim buzulunun buz tabakasının incelenmesi için bölgeye radar yerleştiriyor. Grönland kıyılarında 200 metre derinliğe kadar olan deniz suyunun Kuzey Buz Denizi'nden geldiği ve soğuk su kaynağı olduğunu açıklayan araştırmacılar, ancak 200 metrenin altındaki suların güney akıntılarıyla geldiği ve yüzeydeki sulardan 3-4 derece daha sıcak olduğuna dikkati çekti.

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Vira Haber

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