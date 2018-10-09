Lagos, avlanması yasak türler listesinden çıkartıldı

Lagos balığının 50 santimetreden uzun olanları, av yasağı listesinden çıkarıldı. Lagos balığının 50 santimetreden uzun olanları ticari amaçla avlanabilecek. Amatör balıkçılar ise 1 adetten fazla lagos avlayamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının amatör ve ticari su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan tür, ticari amaçlı avlanması yasak türler listesinden çıkartılırken, 50 santimetreden uzun olanlar ticari amaçla avlanabilecek.

Buna göre, amatör balıkçılar bilimsel adı "epinephelus aeneus" olan lagos balığının 50 santimetreden küçük olanlarını 1 Haziran-31 Ağustos arasında avlayamayacak, söz konusu uzunluktan fazla olanların biri alıkonulabilecek.

Türkiye'nin bütün karasularında 1 Haziran-31 Ağustos'ta her türlü istihsal vasıtasıyla lagos avcılığı yapılamayacak. Balık, sepet, pinter gibi tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeğiyle de avlanılamayacak.

YASAKLANMIŞTI AMA…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılında Lagos balığının avlanması, nakledilmesi ve satılmasını 4 yıl süreyle yasaklamış, bu balıkları yakalayanlara her bir balık için 1113 TL para cezası uygulanacağını bildirmişti.

Bir dönem nesli tükenme tehlikesi altında olan, 25 kiloya kadar ulaşan ve Grida adıyla da bilinen Lagos balığı, lüks restoranların en önemli ve pahalı menüleri arasında yer alıyor. Lagos daha çok Ege ve Akdeniz sularında bulunuyor.

Vira Haber