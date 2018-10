Yerli imalat Jack-up platform denize indirildi

Fransa Calais Limanı’nın genişletilmesi projesi kapsamında Fransız Bouygues Travaux Publics (BYTP) Firması için imal edilen yeni JACK-UP Platformu denize indirildi.

Hidrodinamik Tersanesi’nde gerçekleşen törene; BYTP Proje Yöneticisi, Ottomar A.Ş. Yk. üyeleri, Gürdesan Firması yetkilileri ve Tersane yöneticileri katıldı.

Yetkililler, bugüne kadar Türkiye’de %100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşecek en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform projesinin, ülke gemi inşa sanayiine yeni ufuklar açacağına olan inançla, bu önemli projeyi sektör temsilcileri ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Söz konusu Jack-up Platform, 36 metre uzunluğundaki 4 adet ayağının üzerinde deniz seviyesinden yükselerek, üzerinde çalışacak olan 250 ton ağırlığındaki Plateli Kreyn ile, deniz inşaatlarının yapılmasında, kazık çakma ve beton blokların deniz zeminine yerleştirilmesi görevlerinde çalışacak.







Bu önemli projenin tasarımı Poseidon Mühendislik, İmalatı Ottomar A.Ş., Hidrolik Kaldırma Sistemleri (Jacking System) ve Güverte ekipmanları Gürdesan, klaslaması Rina, tersane imalatları Hidrodinamik Tersanesi ve ayak boru imalatları ise Bordo Denizcilik tarafından yapılmakta.

Gerek tasarım, gerek hidrolik kaldırma sistemleri ve gerekse konstrüksiyon yapıları konusunda elde ettikleri deneyimler ve bilgi birikimi ile; ulusararası arenada bu proje ile birlikte benzer mantıkta çalışan Petrol Platformları’nın yapımına Türk Gemi İnşa Sanayii olarak bir adım daha yaklaşmış bulunmaktalar.





Jack-up Barge’ın temel özellikleri :

The Basic Characteristics of the barge will be as follows:

Length over all: 36.00 m including 2 swim ends.

Breadth molded: 17.50 m

Hull height – Depth: 3.00 m

Draught: 2.10 m

Spud Length: 36.00 m (circular type)

Working area: 300 m2



Loading cases:

- Maximum load on deck: 450 t (1x Crane 250t, 2 x Vibro Hammers, 1x Hammer, HPUs)

- Deck load capacity: 8t/m2, Working area: 60t/m2

The wind data used for the JUP design are listed here below:

Towing, with legs pulled up: Swell H (Hs) = 1,4m, T = 7s + wind 20 m/s

Working, on legs: Swell H (Hs) = 2,00 m, T = 7s + wind 20 m/s + current 2m/s

Survival, on legs: Swell H (Hs) = 5,00m, T = 9s + wind 30 m/s + current 2m/s

Jacking (first contact with ground) (sandy ground): Swell H (Hs) = 1,30 m, T = 7s + wind 15 m/s + current 1 m/s











Vira Haber