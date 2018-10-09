Çin, ABD'den LNG ithalatını durdurdu

Uluslararası taşımacılık hizmetleri veren Hong Kong merkezli China Merchants Energy Shipping (CMES) Başkanı Xie Chunlin, iki ülke arasındaki ticaret savaşı ortamında ABD’den Çin’e petrol sevkiyatlarının tamamen durdurulduğunu söyledi.

Hong Kong’da düzenlenen denizcilik zirvesine katılan Chunlin, “Biz ABD’den Çin’e petrol sevkiyatını yapan başlıca taşımacılardan biriyiz. Ticaret çatışmasından önce bu iyi bir işti, fakat şu anda tamamen durdurulmuş durumda” diye konuştu.

CMES başkanının sözleri, gemi takip uygulaması Refinitiv Eikon’un verileriyle de doğrulanıyor.

Washington’un Pekin’e petrol sevkiyatlarının başlangıcı 2 yıl geriye dayanıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin verilerine göre Amerikan petrolünün Çin’e geçen yılki ihracatı, ABD petrolünü ithal eden ülkelerin arasında 3. olan İngiltere ve 4. olan Hollanda’ya yapılan toplam petrol sevkiyatını aştı. Kanada’dan sonra listede 2’nci sıraya yerleşen Çin’e, ABD’nin toplam ihracatının yüzde 20’si düşüyordu. Diğer yandan ABD petrolünün Çin’e yapılan petrol sevkiyatları, Pekin için toplam petrol ithalatının yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Vira Haber