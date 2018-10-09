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Ahırkapı'da gemiden taşan yakıt denize aktı

Ahırkapı'da gemiden taşan yakıt denize aktı

Zeytinburnu açıklarında demirleyen kuru yük gemisi yakıt aldığı sırada yüklenen yakıt depodan taşarak denize aktı. Yakıtın yayılmasını önlemek için geminin etrafı bariyerlerle çevrildi.

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Olay dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Ahırkapı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panama bandıralı SWAN adlı kuru yük gemisi yakıt ikmali yapmak için demirledi. Yakıt gemisi kuru yük gemisine yakıt yüklediği sırada depodan taşan yakıt denize aktı.

Gelen ihbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Gemiden sızan yakıtın denize bölgeye yayılmaması için geminin etrafını bariyerlerle çevirdi. Denizde başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Denize ne kadar yakıt aktığının tespitiyle ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kuru yük gemisi ve alınan önlemler havadan görüntülendi. Görüntülerde yakıt yüklü gemi ve kuru yük gemisinin çevresinde kıyı emniyetine bağlı ekiplerin olduğu ve gemilerin çevresinin özel bariyerle çevrilerek yakıtın yayılmasına karşı tedbir alındığı görüldü. Denizde başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Denize ne kadar yakıt aktığının tespitiyle ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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Vira Haber

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