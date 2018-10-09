Hopaport, ISPS denetimini başarıyla geçti

Hopaport, ISPS denetimi kapsamında Güvenlik planı ve Güvenlik sertifikaları liman sahasında bulunan bütün terminallerde planlı kurallara uyulup-uyulmadığı, koordinatör liman başkanlığı olan Trabzon Liman Başkanlığı uzmanları tarafından denetlendi.

Hopaport, ISPS denetimleri kapsamında yeni hizmete açılacak olan LPG Terminali’nde yapılan kontroller ardından Tank Terminali, Tahıl ve Çimento terminallerinde kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde Hopaport Güvenlik danışman firması Tepe Savunma yöneticisi Bilgin Çaşkurlu, denetim uzmanlarına yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Liman sahasında yapılan kontrollerin ardından Trabzon Liman Başkanlığı denizcilik uzmanları Ali Değirmenci ve Selda Öztürk, Hopaport Güvenlik Danışman firması Tepe Savunma yöneticisi Bilgin Çaşkurlu, Hopaport ISPS Sorumlularından Kılavuz Kaptan Erol Yıldırım ve İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya, Güvenlik Amir Hüseyin Yalçın, Güvenlik Amiri Yardımcısı Olgun Kamış ile yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda Liman Güvenlik plan ve planın Liman sahasında uygulanmasının denetimi yapıldı.





“Hopaport tüm eğitimlerini program dahilinde yerine getirmiştir”

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, ISPS denetimi hakkında “Bilindiği gibi ISPS tüm limanlarda Güvenlik Planı ve Liman sahasında 5 yıl süre ile uyulması gereken kuralları belirleyen bir denetim sürecidir. Biz 5 yıllık sürenin her yılında ayrı ayrı denetimlerden başarıyla geçtik. 2019’de sona erecek 5 yıllık sürecin son denetiminden de bugün itibariyle geçmiş bulunuyoruz.

2019 yılında yeniden bir 5 yıllık ISPS denetim süreci başlayacaktır. Bizler Hopaport olarak gerek idari çalışanlarımız, gerekse sahada çalışan personelimize verilmesi gerekli tüm eğitimleri zamanını geçirmeden bu 5 yıllık süre içinde verdik ve bu konuda gösterdiğimiz başarılardan dolayı da tüm sertifikalarımızı almış bulunuyoruz. Hopaport olarak her türlü olası tehlikeye karşı tüm planlarımızı, görevlendirmelerimizi yaparak her zaman hazır bir limanız” diye konuştu.

Vira Haber