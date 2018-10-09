Tuna Masters Alaçatı'nın galibi belli oldu

4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında 62 tekne ve çok geniş bir izleyici katılımıyla, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Çeşme Belediyesi ve Port Alaçatı Marina ev sahipliğinde, Mercedes-Benz Türk, Arvento, Camp David, CMS, Evinrude, Raymarine, Huawei, Seakeeper, Can-Am, SeaDoo, Godiva, Antmare, Alkoçlar, 7800 Çeşme, FerdiBaba, Birlikte Güzel, Meridian Adventure, Ege Medya, Viking Yachts, Northstar, GoPro, Seaguar, Momoi, Accurate’ın desteği ile gerçekleşen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı 2018’de; bu yıl da birçok ünlü isim kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya katılanlar arasında, Gökhan Çarmıklı, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Cem Boyner, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Kerem Şengezer, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Mahmut Özgener, Tolga Aydınol da vardı.

Tartı sonrası Happy Hour

Turnuvanın birinci gününde Strike, Kobra-1, Sexy Fish ve Fes Fish tekneleri karaya balıkla dönen ekipler oldu. Balıkların tartılmasının ardından, çeşitli ikramların yapıldığı Happy Hour ve Murat Ejder, Aslı Köse, Onur Aymergen, İzzet Kızıl, Efe Erkayacan’dan oluşan müzik grubu, izleyicilere ve katılımcılara çok keyifli saatler yaşattılar. Turnuvanın ikinci gününde ise karaya balıkla dönen ekipler; Baracuda, Mayko, Tuna Vortex, Big Blue ve Bad Trip oldu.

Turnuvanın yaratıcıları ve yapımcıları, Murat İyriboz ile Elvio Pennetti’nin sunumuyla 2 gün boyunca denizde mücadele eden yarışmacılar tuttukları balıklarla sahneye çıktılar. ‘En çok balık tutan’ ve ‘en büyük balık’ kategorilerinde yarışan takımlar, halkın ilgiyle izlediği ödül töreninde alkışlarla karşılandılar.

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı turnuvasına, Kıbrıs’tan katılan ve Bekir Kasapoğlu, Zeki Ziya, Nusret’i Ertürk, Akın Bahar, İlkay Aslım ve Ferdinç Kılıç’tan oluşan Friend Ship teknesi Jüri özel ödülü ve Camp David’ten hediye seti kazandı.

Turnuvanın galipleri

En Büyük Balık ödülü, 158 kilo Baracuda ekibi oldu. Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Murat Arslan, Tahir Uğur'dan oluşan ekip, 7.500 TL nakit para ödülü, tüm takım üyelerine Turkcell Platinum’dan Samsung S3 Gear fit ve Camp David’den hediye seti, Seakeeper’dan 5000 TL hediye çeki kazandı.

En çok balık birincisi 118,2 kilo ile Fes Fish ekibi oldu. Can Kaya Fesçi, Suat Can Tokgöz, Murat Sungurtekin, Mehmet Dönmez'den oluşan ekip, 7.500 TL nakit para ödülü, Seadoo Sea Scooter RS 2, tüm takım üyelerine Camp David’ten hediye seti, Mazmoz’dan Accurate BV300 Makara kazandı.

En çok balık ikincisi 86,3 kilo ile Mayko ekibi oldu. Semih Dinler, İbrahim Özdem, İsmail Özdem, Murat Uğurlu'dan oluşan ekip, 5.000 TL nakit para ödülü, tüm takım üyelerine Camp David’ten hediye seti, Mazmoz’dan St. Croix Mojo kamış kazandı.

En çok balık üçüncüsü 86,1 kilo ile Big Blue ekibi oldu. Ali Burak Özkan, Ata Demirağ, Kaan Demirağ ve Gürhan Çarmıklı'dan oluşan ekip, 3.000 TL nakit para ödülü, tüm takım üyelerine Camp David’ten hediye seti, Mazmoz’dan Seaguar Wind on leader 200 lb ve H2O daisy chain kazandı.

Bekir Kasapoğlu, Zeki Ziya, Nusret Ertürk, Akın Bahar, İlkay Aslım, Erdinç Kılıç'tan oluşan Friend Ship ekibi jüri özel ödülüne layık görüldü.

Vira Haber