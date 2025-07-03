Gündoğan’da Deniz Dibi Temizliği

Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve kıyıların temizliğini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan Deniz Dibi Temizliği, Gündoğan sahilinde devam etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından bugün yapılan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Gündoğan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Eser ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci katıldı.



Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin çalışmaları sonucunda denizden çıkarılan toplam 168 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla Gündoğan limanında sergilendi. Çıkarılan atıklar, geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, "Kentin en güzel estetiği olan denizimizi korumak hepimizin görevi. Yapılan çalışmalar sonucunda her geçen sene atıkların azalması bizleri mutlu ediyor. Etkinliğe katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Gündoğan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Eser, özellikle dere etrafında yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine, denize atılan atıkların büyük bir kısmının dere kanallarıyla denize aktarıldığına dikkat çekerek daha temiz ve daha düzenli bir Gündoğan için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.



Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci ise gerçekleştirilen temizlik çalışmaları için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Deniz Dibi Temizliği, 9 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü’nde devam edecek.

Vira Haber