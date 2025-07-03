Ukrayna, Türkiye ile İş Birliğinde İnşa Edilen İkinci Korvetini Denizle Buluşturdu

“Hetman Ivan Mazepa” adı verilen gemi, deniz testlerini başarıyla tamamlayarak Ukrayna Deniz Kuvvetleri envanterine resmen girdi. Bu gelişme, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rusya'ya karşı verdiği mücadelede deniz gücünü önemli ölçüde artıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, ülkenin egemenliği ve deniz güvenliğini koruma kararlılığı bir kez daha vurgulanırken, Türk dostlarla yürütülen savunma sanayii iş birliğinin sonuçlarından biri olan bu teslimatın kamuoyuyla paylaşılmasından onur duyulduğu belirtildi.

STM tarafından İstanbul’da inşa edilen Ada sınıfı korvet, adını 17. yüzyılda Rus Çarı Petro’ya karşı savaşan Ukraynalı lider Hetman Ivan Mazepa’dan alıyor. Bu korvet, Ukrayna’nın sahip olduğu ilk modern savaş gemisi olma özelliği taşıyor.

Mazepa’nın ardından serinin ikinci gemisi olan “Hetman Ivan Vyhovskyi” de geçtiğimiz günlerde Türkiye’de düzenlenen törenle denize indirildi. Her iki korvetin de yüzey ve denizaltı savaşına uygun olarak tasarlandığı, ABD yapımı sekiz adet Harpoon gemisavar füzesi ve MU90 torpidoları ile donatıldığı bildirildi. Bu teknolojik üstünlük sayesinde Ukrayna’nın Karadeniz ve Azak Denizi’nin yanı sıra Akdeniz ve Atlantik’te de deniz gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye ile Aralık 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde iki korvetin Türkiye’de inşa edilmesi, opsiyonel iki geminin ise Ukrayna’da, Mykolaiv’deki tersanede üretilmesi planlanıyor. Böylece Ukrayna’nın gemi inşa kabiliyetinin yeniden canlandırılması ve savunma sanayiinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Modern donanımı ve stratejik önemiyle öne çıkan bu iki korvet, Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında yürütülen yapıcı iş birliğinin somut başarı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber