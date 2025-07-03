Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda Denizde Buluştular

Deniz şehitlerimizin anısına denize çelenk bırakılan gezide, Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) Derneği de botuyla hazır bulunarak etkinliğe renk kattı. YATED Müdürü Kadir Karakaya, etkinliği kuşaklar arası köprü olarak tanımlarken, denizciliğin yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve kültürel bir değer olduğunu vurguladı.

YATED, 2021 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliği kapsamında bu yıl da büyüklerimizi ve çocuklarımızı denizde ağırladı. Katılımcılar, teknede birlikte öğle yemeği yiyerek, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

‘100’üncü Yılı Da Birlikte Kutlayacağız’

Etkinlikte konuşan YATED Müdürü Kadir Karakaya, şunları söyledi: “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet tarihimizin en önemli kazanımlarından biri olan kapitülasyonların kaldırılması yolunda dev bir adım; ülkemizin ekonomisi ile ticaretinin gelişiminde ve bağımsızlığının tescillenmesinde mihenk taşı niteliğindeki Kabotaj Kanunumuzun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesinin üzerinden 99 yıl geçti. Seneye inşallah 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Kara sularımızda egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan, Türk denizciliğinin gelişmesinin ve ekonomik kalkınmanın temellerini atan bu kanun ile Türkiye'nin limanlarında ve kara sularında her türlü yük ve yolcu taşıma hakkı, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri Türk vatandaşlarınca ve Türk bayraklı Türk gemilerce yapılmaya başlanmıştı.”

Kuşaklar Arası Köprü Kuruyoruz

Denizciliğin, Türkiye için yalnızca bir ekonomik faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir değer olduğunu ifade eden Kadir Karakaya, “Denizle iç içe olan bir ülke olarak, tüm vatandaşlarımızın bu zenginlikten faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Huzurevi sakinlerimizin anılarını tazelediğini, çocuklarımızın ise yeni hayaller kurduğunu görmek, bizlere bu etkinliğin ne kadar yerinde ve anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Beş yıldır artan bir ilgiyle sürdürdüğümüz bu etkinliği yalnızca bir gezi olarak görmüyoruz. Bu organizasyon, kuşaklar arası köprüler kuran, sosyal dayanışmayı artıran, insanlara yalnız olmadıklarını hissettiren bir sosyal sorumluluk projesidir. YATED olarak, toplum yararına projeler üretmeye, deniz sevgisini ve kültürünü yaymaya, denizciliğin önemini anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki deniz, hayatın ta kendisi ve en güzel paydaşıdır.” diye konuştu.