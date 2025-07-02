İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Mezuniyet ve Kabotaj Bayramı Bir Arada Kutlandı

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İTÜ Rektörü Hasan Mandal, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Özcan Aslan, Piri Reis Üniversitesi Rekörü Nafiz Arıca İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin başlangıcında boru-trampet takımının gösterisi ile başladı. Deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Ardından mezuniyet törenine geçildi.

“Kıvılcım Geldiniz, Deniz Oldunuz”

İlk konuşmayı İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Aslan yaptı. Fakültenin geçirdiği dönüşüm sürecine ve öğrencilerin başarılarına vurgu yapan Aslan, şöyle konuştu:

“Bu fakültede geçirdiğiniz dört yıl boyunca altyapıdan akademik başarıya, sosyal tesislerden simülatör merkezlerine kadar birçok değişime tanıklık ettiniz. Kıvılcım olarak geldiniz, ateş oldunuz. Damla olarak geldiniz, deniz oldunuz. Artık bu sektörün en yeni ve en sağlam halkalarından birisiniz.

Sevgili 2025 mezunlarımız, Bugün burada, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. 4 yıllık zorlu bir eğitimle alacağınız diplomanın içinde, bu fakültenin size kattığı iyi bir eğitim, güçlü bir vizyon, İTÜ’lü olmanın ve Denizcilik Fakültesi mezunu olmanın verdiği özgüven, kardeşlik, dostluk, emek ve alın teri var.

Fakültemizin bu dönüşümüne katkı veren camiamızın her paydaşına ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgili gençler, denizcilik sadece bilgi değil; cesaret, disiplin ve vizyon da ister. Sizler dört yıl boyunca bu alanın hem bilimsel hem de mesleki yönlerini başarıyla tamamladınız. Artık sizler, sadece birer öğrenci değil, denizlerin gerçek yol göstericileri, küresel ticaretin taşıyıcıları ve Türk denizciliğinin geleceğisiniz.”

Velilere de hitap eden Aslan, “Evlatlarınız bu kampüse sizin bir parçanız olarak girdiler, burada aldıkları eğitimle artık denizcilik ailesinin de en kıymetli fertleri oldular. Onlar burada cevherdi, şimdi mücevher olarak mezun oluyorlar.” dedi.

“YDO Ruhu Size Yol Arkadaşı Olacak”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Kapt. Çağlar Coşkunsu ise konuşmasına geçmişten bugüne fakültenin geçirdiği değişimi anlatarak başladı. Mezunların okul için yaptığı katkıları sıraladıktan sonra gençlere şöyle seslendi:

“Bizi birbirimize bağlayan şey Yüksek Denizcilik Okulu ruhudur. Bu ruh size yalnızca okulda değil, hayatta da yol arkadaşı olacaktır. Sizlerin mezuniyetine tanıklık etmek bizler için büyük bir gurur. Mezunlarınız olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

Genç denizcilerden sivil topluma da katkı sağlamalarını isteyen Coşkunsu, “Unutmayın; mezunlar derneğiniz, ağabeyleriniz ve ablalarınız her zaman yardımınıza koşmaya hazır.” ifadelerini kullandı.

“Denizcilik Eğitimine 52 Milyon liralık Destek Verdik”

Törende konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, hem DTO’nun denizcilik eğitimine sağladığı katkılardan hem de genç mezunlara yönelik önemli mesajlardan bahsetti. Bayrak’ın konuşması şu şekildeydi:

“İstanbul Teknik Üniversitesi, geçmişi uzun yıllara dayanan eğitim-öğretim deneyimi, alt yapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla uluslararası nitelikte eğitim veren, yurt dışında da saygıyla tanınan güzide bir bilim kurumumuzdur. Denizcilik Fakültesi de uzun süredir sektörümüzün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren en önemli eğitim kurumlarımızdan biridir.

Oda olarak eğitime yapılan yatırımın, ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğu bilinciyle denizcilik eğitimine destek vermeyi en önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin fikri ve vicdanı hür gençler tarafından şekillenmesini istiyoruz. Ezberleyen değil, araştıran; denizcilikte ilkeleri ortaya koyabilecek yeni bir neslin ülkeye kazandırılmasını arzuluyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, ülkemizdeki tüm denizcilik okullarının taleplerini bütçemiz doğrultusunda karşılamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne köprüüstü, makine, GMDSS ve sıvı yük yerleştirme simülatörleri ile Tuzla yerleşkesindeki uygulamalı eğitim havuzu için çok önemli katkılar sağladık. Ayrıca doktora öğrencilerine burs desteği sunduk.

Bunun dışında sadece 2024 yılı içerisinde, denizcilik eğitimi veren fakülte ve liselerin ihtiyaçları için toplam 52 milyon 644 bin TL destek sağladığımızı da özellikle belirtmek isterim.’

Odamız, Bundan Sonra Da Denizcilik Eğitimine Her Alanda Katkı Yapmaya Devam Edecek.

‘Denizci millet, denizci ülke’ hedefimize ulaşmak için gençliğe ve eğitime olan desteğimizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha vurgulamak isterim.

Sevgili gençler, eğitiminizi tamamlayarak hayatınızda çok önemli bir süreci geride bıraktınız. Ancak bu başarıda ailelerinizin büyük payını asla unutmayın. Onlar her zaman sizin yanınızda oldular, sizi desteklediler, motive ettiler, başarınız için büyük fedakârlıklar gösterdiler. Yeni hayatınızda da onların bu desteğini gururla karşılayın, başarılarınızla onları onurlandırın.

Sevgili gençler, eğitim hayatınız sona erdi ama esas mücadele şimdi başlıyor. Önünüze hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışın. Her işi zevkle ve sabırla yapmaya özen gösterin. Sahip olduğunuz yetkinliklerin size büyük avantaj sağlayacağına inanın.

Bu güveni boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi tekrar kutluyor, yolunuzun açık, bahtınızın aydınlık olmasını diliyorum. Allah yardımcınız olsun.”

“İTÜ’nün 252 Yıllık Geleneği Sizi Bekliyor”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ’nün 252 yıllık birikimi ve uluslararası başarılarından bahsetti. Mandal, fakültenin dünyada mühendislik ve teknolojide 79. sırada yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“İTÜ sadece geçmişiyle değil, geleceği inşa eden bir üniversitedir. Mezunlarımız yeşil dönüşüm, mavi ekonomi ve dijitalleşme gibi alanlarda Türkiye’yi ileriye taşıyacak. Velilerimize teşekkür ediyorum, çünkü bu fakülte artık onların çocuklarına sadece bir eğitim değil bir aile sunuyor.”

Durmuş Ünüvar: “Sizler Yalnızca Mezun Değil, Denizlerin Onur Taşıyıcılarısınız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, yaptığı konuşmada hem mezunlara duyduğu gururu hem de denizcilik mesleğinin taşıdığı stratejik önemi vurguladı. Aynı zamanda İTÜ mezunu olan Ünüvar, kürsüye çıktığında şu ifadelerle konuşmasına başladı:

“Ülkemizin en köklü denizcilik eğitim kurumunun bir mezunu ve mensubu olarak, burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir heyecan ve onur duyuyorum. Bakanlığım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

1 Temmuz’un anlam ve önemine de değinen Ünüvar, Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1926 yılından bugüne Türk denizciliğinin büyük bir bağımsızlık kazanımı yaşadığını belirtti. Ünüvar şunları söyledi:

“Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Bundan tam 99 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile, Türk denizciliği kapitülasyonlardan kurtularak kendi liman ve karasularında söz sahibi oldu. Bu tarihi adım, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlık mücadelesinin temel taşıdır.”

Konuşmasının devamında Ünüvar, mezunlara şu sözlerle seslendi:

“Denizciler, tarih boyunca sadece yük ve yolcu taşımamış; kültürlerin, milletlerin ve medeniyetlerin taşıyıcısı olmuşlardır. Bugün mezun olan siz gençler de bu sorumluluğu devralıyorsunuz. Artık sizler yalnızca birer mühendis ya da zabit değil, Türkiye’nin denizlerdeki yüzü, temsilcisi, onur taşıyıcısısınız.”

Türk denizciliğinin bugün ulaştığı seviyenin, küresel ölçekte önem arz ettiğini vurgulayan Ünüvar, Akdeniz havzası ve dünya deniz ticaretindeki yerimize dikkat çekti:

“Ülkemiz, Akdeniz’in stratejik kavşak noktalarından biri haline geldi. Deniz taşımacılığı artık yalnızca bir lojistik faaliyet değil; ekonomik, siyasi ve teknolojik bir güç göstergesidir. Sizler bu alanın yeni nesil liderleri olacaksınız.”

Ünüvar konuşmasının ilerleyen bölümünde, denizciliğin meslekten öte bir yaşam biçimi olduğuna değindi. Özellikle liderlik, hızlı karar alma ve disiplin gibi özelliklerin önemine işaret etti:

“Denizcilik bilgi kadar karakter de ister. Bu meslek, zor kararlar almayı, hızlı düşünmeyi ve disiplini yaşam biçimi haline getirmeyi gerektirir. Ancak bu özellikleri içselleştiren bir denizci, her koşulda doğru rotayı bulabilir. Hangi pozisyonda çalışırsanız çalışın; bu mesleğin en önemli kuralı sorumluluk sahibi olmaktır.”

Sevgili mezunlarımız, bu tören sizin için yeni bir başlangıcın habercisidir. Bugün edindiğiniz unvan, taşıdığınız sorumluluğun da bir göstergesidir. Aynı zamanda bu başarıda büyük emeği olan ailelerinizi de gönülden tebrik ediyorum.

Sizlerden ricam; bilginizle, cesaretinizle, ahlakınızla Türk denizciliğini hak ettiği seviyeye taşımanızdır. Geminizin rotası her zaman doğruyu, iyiyi ve ülkesine faydayı göstersin. Yolunuz açık, pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. Allah selamet versin.”

Törende konuşan dönem birincisi Mustafa Samed Çelikel ise “Bu okul bizlere bir meslek değil, aynı zamanda bir duruş öğretti. Fikirler değil, o fikirleri kendi bedeninde taşıyan insanlar iz bırakır. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümek, rozet taşımaktan çok daha fazlasıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından meslek yeminleri ettirildi. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü adına Dr. Öğr. Üyesi Gizem Kayışoğlu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü adına ise Doç. Dr. Burak Zincir mezunlara yeminlerini ettirdi. İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin geleneksel bayrak ve flama devir-teslim töreni gerçekleştirildi. 2024–2025 dönemi mezunları, fakülte bayrağını yeni dönem öğrencilerine devretti.

Vira Haber