Güneş, Kum ve Deniz ile MSC Seaside: Bu Yıl Akdeniz’de Mükemmel Bir Tatil

Güneş, Kum ve Deniz MSC Cruises, MSC Seaside ile bu yaz misafirlerinin Puglia, Taranto'da kendilerine özel bir plaj deneyimi yaşayabileceklerini duyurdu.

MSC Cruises'ın en ikonik gemilerinden biri olan MSC Seaside ilk kez Akdeniz'de konuklarına gemiyi keşfetme ve deneyimleme fırsatı veren bir sezon geçirecek. Güneşi takip eden gemi olarak tasarlanan MSC Seaside misafirlerini denizle daha yakından buluşturmak için tasarlandı ve bu yaz Akdeniz'in sıcak havası için mükemmel bir gemi olacak. Denizlerdeki en geniş açık hava alanları ve bir dizi yenilikçi özellikleri ile MSC Seaside gemisindeki konuklar, benzersiz ve unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarabilecekler.

MSC Seaside, Akdeniz'de bulunan şirketin amiral gemisi MSC Grandiosa'ya katılacak ve 1 Mayıs'tan itibaren, dört İtalya limanından gemiye biniş imkanı sunarak yepyeni bir güzergahla, Cenova, Malta'da Valetta, Siracusa, Taranto ve Roma uğraklı 7 gecelik yolculuklarla konuklarını yeniden ağırlayacak.

MSC Cruises’ın mevcut sağlık ve güvenlik protokolü gereği olarak, karaya yapılacak ziyaretler yalnızca korumalı bir gezinin parçası olarak mümkün olacak, böylece konuklar güvenli bir sosyal balon oluştururken farklı turistik yerleri keşfetmek için karaya çıkabilecekler. Ancak, bir yaz tatili plaja gitmeden tamamlanmış sayılmaz ve bu nedenle MSC Cruises Taranto için özel bir teklif geliştirdi, böylece MSC Seaside misafirleri, yalnızca MSC Cruises misafirlerinin kullanımına yönelik olan yüzme alanları ile plajda güvenli bir gün geçirebilecekler.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Tatile çıkmanın en güvenli yollarından birini sunmaya devam ederken, bir yaz tatilinin tüm unsurlarını yerine getirdiğimizden emin olmamız gerektiğini biliyorduk ve bu, misafirlerimizin sahilde bir gün geçirmelerini sağlarken, aynı yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının gemide olduğu gibi karada da uygulanmasını sağlar. Konuklarımızın Taranto'ya yakın Puglia'daki bu güzel sahil şeridinin tadını çıkarabilmeleri için bir beach club'ın tüm imkanlarıyla üç yüzme alanını özelleştirmek için çalıştık. Bununla birlikte, bu tür bir deneyim için bir plan oluşturduk ve şimdi bu yaz diğer destinasyonlarda da daha fazla özel plaj deneyimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. "

İtalya'nın büyüleyici ve güneşli güneyindeki en ünlü ve güzel bölgelerden biri olan Puglia'da yer alan tarihi Taranto limanı keşfedilmemiş bir mücevher. MSC Cruises misafirleri, Karayip plajlarına rakip olan İyon Denizi'nin berrak mavi sularının kenarında ince kum ve hafif güney esintisi sunan Mavi Bayraklı bir plajda rahatlatıcı bir gün geçirebilecekler.

Marina di Taranto'daki üç yüzme alanı, geminin ziyaret ettiği gün MSC Cruises misafirleri için özel olarak mevcut olacak ve "güvenli balon transferleri" konuklarını plaja götürmek ve daha sonra gün boyunca belirli saatlerde gemiye geri dönmek için hazır olacak. Yüzme alanları, deniz kenarında bu gün için gerekli olan uygun beach club tesisleri ile donatılmıştır - rahat şezlonglar ve gölge için şemsiyeler, tuvaletler, bir bar ve restoran, duşlar ve giyinme kabinleri.

Onorato sözlerine şöyle devam etti: “Taranto ile bu yaz güzergahlarımıza, yeni bir destinasyon daha ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Yerel makamlarla birlikte, misafirlerimizin İtalya'nın bu güzel bölgesini keşfetmesini sağlamak için bir dizi farklı korumalı kıyı gezisi sunmak üzere yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve ziyaretlerden tarihi yerlere her türden gezgin için bir şeyler sunuyoruz, bölgesel gastronominin tadını çıkarmak ve tabii ki sahilde bir gün geçirmenin keyfini çıkarmak gibi. "

Taranto'da bir dizi farklı korumalı kıyı gezisi mevcuttur ve bunlar şunları içerir;

• Taranto Şehir Turu: Taranto'nun sıklıkla anıldığı şekliyle "iki denizin şehrini" keşfetmeye hazır olun. MÖ VIII.Yüzyılda Yunanlılar tarafından kurulan Taranto, Magna Graecia'nın en önemli şehirlerinden biriydi ve hala Yunan kolonizasyonunun izleri var.

• Matera'daki "Sassi": harika "Sassi" şehri; mağaralar ve UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilen dünyadaki ilk şehir. Bu mağaralarda Neolitik çağlardan 1952'ye kadar yerleşim yapılmıştır. Belki de eşsiz ve somut tarihi nedeniyle buradaki atmosfer olağanüstüdür ve bölge mistik bir hava yaymaktadır.

• Alberobello: Beyaz badanalı trulli binaları ile ünlü, Puglia bölgesinde, İtalya çizmesinin "topuğunun" tepesini oluşturan kasabadır. "Trulli" olarak bilinen konik çatılı kendine özgü yuvarlak taş evleri sayesinde, kasaba 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Turunuz, bu en sıra dışı köyün keyifli sokaklarında rehberli bir yürüyüş turu içeriyor.

• Ünlü Barok kenti Lecce: Roma, Yunan, Ostrogoth ve Norman yönetimi dönemlerinden etkilenen ve şekillendirilen, genellikle "güneyin Floransa'sı" olarak anılan, güzel eski Apulian kasabası Lecce'yi ziyaret etmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

• Puglia'nın Sanatı ve Lezzetleri: Grottaglie, Puglia’nın sanatı ve gelenekleri keşfinin ilk varış noktası dır. Bir seramik atölyesini ziyaret etmek için seramik bölgesine giderken şehir merkezinde rehberli bir yürüyüşün tadını çıkarın.

• Ostuni ve yağ değirmeni: "beyaz kadın" Murge bölgesindeki üç tepede durmaktadır. MS 1. yüzyılda önemli bir Yunan - Roma kentiydi. Dolambaçlı sokakları ve Arnavut kaldırımlı geçitleri olan beyaz evleri ile pitoresk ortaçağ köyü aşağıdaki ovalara hakimdir. Tur, zeytinyağı tadım seansı ile tipik bir yağ fabrikasını ziyaret etmeyi içermektedir.

MSC Seaside ile yeni bir varış noktası Sicilya'da Siracusa

MSC Seaside, konukların bölgedeki zengin tarihi ve arkeolojik alanları keşfedebilecekleri Siracusa'nın Sicilya limanında, Yunan dünyasının en büyüklerinden biri olan ve bugüne kadar Sicilya'da inşa edilen en önemli yapılardan biri olan Yunan tiyatrosu Siracusa veya dünyaca ünlü Müfettiş Montalbano filmlerinin çekildiği barok şehirler ile MSC Cruises yeni bir yeni destinasyon gerçekleştirecek.

Vira Haber