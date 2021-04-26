Sanmar'ın Filo Römorkörleri İkinci Elde Müşteri Buluyor

2016 yılında Sanmar Altınova Tersanesi’nde üretimi tamamlanan Boğaçay XI, yeni sahipleri tarafından Seaspan Harrier olarak adlandırılarak 15 Nisan’da Türkiye’den Kanada’ya doğru yola çıktı.

Seaspan, yine Sanmar’dan 2020 sonlarına doğru teslim aldığı Boğaçay VIII’e Seaspan Raptor ismini vermişti.

Eş römorkörler, Seapan Raptor ve Seaspan Harrirer, 24.4 m boyunda ve 11.25 m genişliğinde olup 75 tonu aşan çeki güçlerine sahiptirler. Robert Allan Ltd’nin Sanmar’a özel RAmparts 2400SX tasarımına sahip olan römorkörler, ASD pervaneler ve çift dizel ana makine ile donatılmıştır.

Sanmar’ın manevra, denizcilik kabiliyeti ve performansıyla meşhur Boğaçay serisi, hacimli gemileri elleçleme konusunda maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. İki adet 2.240 kW MTU motor ve Kongsberg ASD pervaneler ile donatılmış yüksek performanslı römorkör, etkileyici 75 ton çekme kuvvetine ve 13 knot maksimum hıza ve aynı zamanda CAT C32 dizel makine ile tahrik edilen, 2.700m3/saat kapasiteli Fi-Fi pompasına sahiptir. Mürettebatın güvenli çalışma ortamındaki rahatlığını arttırmak için römorkör genelinde ses yalıtımına önem verilmiştir.

Sanmar Denizcilik Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın: “Boğaçay serileri performans ve verimlilik açısından oldukça etkileyici römorkörler. Bunu yüksek standartlardaki tasarım, imalat ve donanımlarına borçlular. Uzun yıllardır iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz dostlarımızın bu güçlü römorkörleri filolarına eklemesi bizleri çok memnun etti. Müşterilerimizin bizleri tekrar tercih etmesi her zaman gurur vericidir.” ifadelerinde bulundu.

Sanmar daha önce Seaspan’a 70 ton çeki gücüne sahip olan Seaspan Raven (2010), Seaspan Eagle (2011) ve Seaspan Kestral ile Seaspan Osprey (2012) römorkörlerini teslim etmişti.

Seaspan Kuzey Amerika’da ana faaliyet alanları deniz taşımacılığı, gemi yanaşma/gemi eskort, tamir ve yeni inşa olan firmalar topluluğudur. Seaspan tarafından verilen deniz taşımacılığı servislerinin yanı sıra, feribot taşımacılığı, tersane işletmeciliği ve ikmal gibi hizmetler de grup şirketleri tarafından verilmektedir.

Seaspan Harrier ABS +A1, +AMS, +ABCU, Towing Vessel, FFV 1, UWILD, QR notasyonlarına sahiptir.

Vira Haber