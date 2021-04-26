SANMAR, Filosunun En Güçlü Römorkörünü Devreye Aldı

Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanmış olan römorkörün inşası Sanmar’ın Tuzla Tersanesi’nde tamamlanmıştır.

Terminal XXX, her biri 2,525kW güç üreten iki adet Caterpillar 3516C ana makine ile 82,5 ton çekme kuvvetine sahip, 28.2 metre uzunluğundadır. Kongsberg US255 FP pervaneleri ve çeki vinci ile donatılmış, 14 knot seyir hızına ve aynı zamanda 110 m3 yakıt kapasitesine sahiptir.

ABS klaslı ve eskort kabiliyetine sahip olan römorkörde aynı zamanda CAT C32 dizel makine ve 2700m3/h kapasiteli FFS yangın pompası bulunmaktadır. Üzerindeki gaz algılama sistemi ile birlikte LNG terminallerinde çalışabilecek yetenektedir.

Sanmar Denizcilik Tuzla Tersanesi Üretim Müdürü, Erkan Güngör: “Projeyi, yoğun pandemi döneminde gerekli hassasiyeti göstererek almış olduğumuz önlemlerle birlikte tamamladık. Filomuzun operasyon bölgesindeki tüm beklentilerini de karşılayarak herhangi bir gecikme yaşamadan planlandığı sürede bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Filomuza böylesine güçlü ve performans değerleri yüksek bir römorkör teslim ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz.” ifadelerinde bulundu.

Vira Haber