Güney Çin Denizi'nde Ortak Deniz Tatbikatı
ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.
Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin (JDMSF) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda donanmalarının "Noble Caribou" adlı ortak deniz tatbikatı yaptığı duyuruldu.
Paylaşımda, ortak tatbikatın, katılımcı ülke donanmalarının işbirliğinin güçlendirilmesini ve taktiksel yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladığı kaydedildi.
"Noble Caribou" ortak deniz tatbikatına ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan savaş gemileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Japon muhribi JS Akebono'nun komutanı Togawa Hisado, "Katılımcılar, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini tesis etmek için Pasifik Okyanusu'na kıyı olan denizci ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin devamını savunan hemfikir ülkelerdir." ifadesini kullandı.
Togawa, paylaşımda, "Bu çok ortaklı tatbikatlarla taktiksel yeteneklerimizi ve katılımcılar arasındaki işbirliğini geliştirdiğimize inanıyoruz. Herhangi bir soruna karşı ivedilikle cevap vermeye yönelik duruşumu korurken, gelecekteki görevlerimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Vira Haber
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