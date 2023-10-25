İzmir'de Denizde Ayağına Bidon Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde, denizde ayağına su dolu bidon bağlı erkek cesedi bulundu.
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Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahili'nde bir kişinin denizde hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kıyıya çıkarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin, sol ayak bileğine iple bağlanmış içi su dolu 2 bidon tespit edildi.
Cinayet şüphesini de değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Vira Haber
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Etiketler : İzmir, Deniz, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahili
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