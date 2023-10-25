Kuşadası'na 3 Kruvaziyer Demirledi

Sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Norwegian Viva" ve "Seven Seas Navigatör" ile Malta bayraklı "Celebrity Apex" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden inen 6 bin 500 turistten bir kısmı İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi turuna katıldı, tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminin bu mevsimde devam etmesinin önemli olduğunu, gemi trafiğinin yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Vira Haber