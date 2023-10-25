TCG Anadolu, 27 ve 28 Ekim'de İstanbul Sarayburnu'nda

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu'nda 27 ve 28 Ekim tarihlerinde halk tarafından ziyaret edilebileceğini açıkladı. Bu fırsat, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri'nin en son teknolojik donanımlarından birine sahip olan TCG Anadolu'yu yakından görmeleri ve denizcilik yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için bir fırsat sunacak. Ayrıca, gemiyi ziyaret edenler, personelden geminin işleyişi ve görevleri hakkında bilgi alabilecekler. İstanbul Sarayburnu'ndaki bu etkinlik, hem denizcilik meraklıları hem de genel halk için büyük bir ilgi odağı olması bekleniyor.

Vira Haber