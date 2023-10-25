İstanbullu İhracatçılardan 9 Ayda 8,5 Milyar Dolarlık Dış Satım

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3,6 artışla yaklaşık 8 milyar 500 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında 197 ülkeye ürün satan İİB'in ülke ihracatı içindeki payı yüzde 5,2 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın 3 çeyreğinde en fazla ihracatı 556 milyon dolarla Irak'a yaptı. Bu ülkeye en çok kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB'in ihracatında Irak'ı ABD, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık izledi.

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satımı öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'in en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 717 milyon dolarla Avrupa Birliği bölgesi oldu.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 arttı.

İstanbul İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı ise 1 milyar doları aştı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Irak, Kanada ve Faroe Adaları'na yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, ihracatta yılın üç çeyreğini yıllık bazda yüzde 3,6 artış yakalayarak başarılı bir şekilde kapattıklarını belirtti.

Seven, şunları kaydetti:

"İstanbul İhracatçı Birlikleri, ihracatı artırmaya yönelik etkinlikleriyle eylül ayını yoğun geçirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğimiz hazırladıkları sürdürülebilirlik eylem planını kamuoyuna açıkladı. Avustralya'da düzenlenen güney yarım kürenin en büyük gıda fuarı Fine Food 2023, bölgenin önemli mobilya fuarları arasında yer alan Furniture China 2023 ile dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından NEVA 2023'e Türkiye milli katılımları düzenleyerek, organize ettiğimiz farklı etkinliklerle sektörlerimizi başarılı bir şekilde tanıttık.

Su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından Seafood Expo Russia 2023 ile Monako Yat Show 2023'e info stant ile katılım sağladık. Japonya'dan bir alım heyetini ağırladık ve ihracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri yaptırdık. Yine World Food İstanbul 2023 Gıda Fuarı kapsamında bir alım heyeti programı düzenledik. Pazarlarımızın çeşitliliğini, ihracatımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Yeni ihracat rekorlarına imza atarak Türkiye ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz."

Vira Haber