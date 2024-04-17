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Güney Ege’de Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor

Güney Ege’de Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor

Güney Ege’de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgârın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Vira Haber 

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