Av Yasağının Başlamasıyla Balık Çeşitliliği Azalacak, Fiyatlar Aynı Kalacak

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla av yasağının başladığını belirterek, Akdeniz'de bu yasağın 15 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi. Av yasağının başlamasına rağmen uluslararası sularda 12 milden sonra avlanmanın serbest olduğunu belirten Polat, "Şu an teknelerimiz, trollerimiz çalışıyor. Oradan da taze balıklarımız geliyor. Fakat 35-40 olan balık çeşitliliğimiz 10-15'e düşecek. Ama günlük ve taze balıklarımız mevcut" dedi.



"Her bütçeye uygun balık var"

Akdeniz'in balık çeşitliliğinin diğer denizlere göre daha çok olduğunu ifade eden Polat, sardalyanın yılın 12 ayı tüketildiğini kaydetti. Omega-3 açısından zengin olan sardalyayı satmaya devam edeceklerini vurgulayan Polat, "Fiyatlar da gayet uygun. Şu an sardalya fiyatlarımız 60-70 lira arasında, bazen 50 liraya kadar veriyoruz. Çok uygun fiyata, her bütçeye uygun balık var. Çipura, levreğimiz var, kefalimiz var. 70-80 liraya kefal satıyoruz. İstavrit var; 80-90 lira. Barbunya şu an 100-150 lira arasında. Bu aya çıkan özel balıklarımız var. Herhangi bir fiyat artırımı yapmıyoruz. Sezondaki fiyatların aynısı devam ediyor" diye konuştu.



"Uluslararası avcılıkta çıkan bazı balıkların fiyatlarında yüzde 20'lik artış olur"

Av sezonunun kapanmasıyla bazı balıkların avlanmasının tamamen yasak olduğunu belirten Polat, "Ama uluslararası avcılıkta barbun da çıkıyor, gümüş de çıkıyor. Fiyatlarında biraz artış olur. Uluslararası avcılıkta çıkan bazı balıkların fiyatlarında yüzde 20'lik artış olur ama diğer balık fiyatlarında herhangi bir artış yok" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da balık tüketme konusunda bilinçlendiğini belirten Polat, vatandaşlara sağlık açısından bol bol balık tüketmelerini önerdi.



Av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayacak

Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'de yasağın 1 Eylül'de kalkacağını ifade eden Polat, "Bizim 15 gün gecikmeli olarak 15 Eylül'e kadar yasağımız devam edecek. Havaların sıcaklığı, Akdeniz'de sıcaklığın, suyunun sıcaklığı ve tuz oranının yüksek olmasından dolayı 15 günlük gecikme var. Ondan sonra 'Vira Bismillah' deyip başlayacağız" diye konuştu.

