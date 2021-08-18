Gürpınar açıklarında içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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