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Gürpınar açıklarında içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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