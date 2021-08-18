Savunma Sanayi Devleri Teknopark İstanbul ile Girişimcilik Ekosistemine Açılıyor

Teknopark İstanbul; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve BMC ile girişimcilik faaliyetleri özelinde “Stratejik Çözüm Ortaklığı” iş birliği protokolünü hayata geçiriyor. IDEF21’de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kurumların üst düzey yöneticileri, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla imzalanan protokolle savunma sanayii devleri girişimcilik ekosistemine açılıyor.

Savunma sanayiinin devleri Cube Incubation desteğiyle daha güçlü rekabet kapasitesine ulaşacak

“Stratejik Çözüm Ortaklığı” iş birliği protokolü ile Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi binası içerisinde iş ortaklığı modeli oluşturulacak. Program çerçevesinde, stratejik çözüm ortaklarıyla kurumsal iş birliği, açık inovasyon, kurum içi girişimcilik ve girişimcilik faaliyetleriyle birlikte girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek. İlk aşamada 6 kurum arasında imzalanan protokolün; teknoparkların, uydu ve ortak kuluçkaların, farklı vakıf ve Milli Savunma Bakanlığı şirketlerinin ve özel sektörün katılımıyla genişlemesi hedefleniyor. Protokol; çalışmalar sonucunda oluşturulacak etkin yönetim sistemi, açılacak yetenek havuzu, taraflar arasında gerçekleşecek bilgi ve deneyim paylaşımı daha etkin hale gelecek.

Program kapsamında kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesinin sağlanması ve stratejik çözüm ortakları için de daha güçlü bir rekabet kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Protokol kapsamında Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation, stratejik çözüm ortakları adına açık inovasyon programının tanıtımının yapılması, girişimci başvuru süreçlerinin yönetilmesi, stratejik çözüm ortaklarının ihtiyaç duyabileceği girişim özelliklerinin belirlenmesi, başvuran girişimlerin değerlendirilip stratejik çözüm ortaklarıyla eşleştirmesinin yapılması, altyapı imkanlarından yararlandırılması, ofis desteği sağlanması, mentorluk hizmeti verilmesi, ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlanması gibi kritik destekler sunacak. Program sürecinde performans ölçüm ve takibi çerçevesinde Stratejik Çözüm Ortakları için stratejik önem taşıyan teknolojilerde ve sektörlerde tematik çağrı açılarak çağrı bazlı girişimcilik programlarına da destek verilecek.

Vira Haber