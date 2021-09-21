Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen 10 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında sürüklenen 10 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/0tTx3JuGBk— KEGM (@kiyiemniyet) September 21, 2021
Vira Haber
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