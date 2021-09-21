Küresel ısınma mercan resiflerini yok ediyor

Avustralya’daki Büyük Set Resifi’nden Hint Okyanusu’ndaki Saya de Malha Bank’e kadar 2300 kilometrelin alanda, küresel ısınmayla beraber mercan resifi varlığı ve balık türlerindeki çeşitlilik azalmaya başladı. 87 ülkedeki 14 bin 705 resif üzerine yapılan araştırmaya göre, 1990’ların ortasından beri balık avlama faaliyetleri artışa geçti ve buradaki canlı türlerinin azalması resfilerin sağlığını da kötüleştirdi.

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ AZALDI

NTV'de yer alan habere göre, 1957 ile 2007 arasındaki 3 bin 582 veriye dayanarak yapılan çalışmada, resfilerdeki canlı çeşitliliğinin yüzde 60’tan fazla azaldığı ve toplam resfi varlığının yaklaşık yarıya indiği bildirildi. Veriler geçmiş yıllara ait olsa da bu küresel trendin devam ettiğini belirttiler.

'GEZEGENDEKİ EN HASSAS EKOSİSTEM'

Araştırmayı yürüten Memorial University of Newfoundland’den Tyler Eddy, ‘’Mercan resifleri gezegendeki en hassas ekosistemler arasında yer alıyor bu nedenle küresel ısınmanın etkilerini gerçekten deneyimleyen ilk türlerden. 60’larda ve 70’lerde dikkat çekici bir azalma var. Sonra 80’lerde çok hızlı olmamakla beraber bu azalma devam ediyor’’ diye konuştu.

Araştırmacılar tarafından, resiflerin bazı bölgelerinde sıcaklığa duyarlı balık türlerinin azaldığı ve direnci yüksek bazı türlerin de baskın hale geldiği gözlendi. Böylece sıcaklığın yüzde 90’dan fazlasını emen okyanuslarda, sera etkisi ve ortalama su sıcaklıklarının yükselmesiyle ekosistemin büyük ölçüde değişmeye başladığı ortaya çıktı.

Mercan resfileri özellikle balığın temel protein kaynağı olarak tüketildiği adalarda yaşayan insanlar için temel besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Ülke düzeyinde mercan resifi varlığına bakıldığında en büyük azalmanın Papua Yeni Gine, Jamaika ve Belize’de görüldüğünü söyleyen uzmanlar, buradaki insanların olası besin bulma sorunuyla ilgili endişelendiklerini aktardı.

Vira Haber