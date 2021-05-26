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Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Yangın

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde Yangın

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul'da alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde istiflenmiş halde bulunan balık ağlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ağlarda hasar oluştu.

Vira Haber

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