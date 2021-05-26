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Rus Gemisi ile Japon Balıkçı Teknesi Çatıştı: 3 Ölü

Rus Gemisi ile Japon Balıkçı Teknesi Çatıştı: 3 Ölü

Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çatışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çatışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

662 tonluk 'Amur' isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9.7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi yerel saatle sabah 06.00 sularında çatıştı.

Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.

Vira Haber

 

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