Rus Gemisi ile Japon Balıkçı Teknesi Çatıştı: 3 Ölü
Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çatışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
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Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çatışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
662 tonluk 'Amur' isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9.7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi yerel saatle sabah 06.00 sularında çatıştı.
Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.
Vira Haber
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