Haber Sitesi İzmir

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Son Dakika İzmir Haberleri

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İzmir’den Haberiniz Olsun

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Cemil Tugay Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehirde gerçekleştirdiği projeler ve hayata geçirdiği yeniliklerle gündemde kalmaya devam ediyor. İzmir’de yapılan belediye çalışmaları, altyapı projeleri, sosyal yardımlar ve daha birçok konuda güncel bilgilere ulaşmak için güvenilir bir haber kaynağına ihtiyaç duyuluyor.

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