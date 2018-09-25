HADO neden seferlere başlamadı?

Hatay Kent Konseyi Başkanı Nevide Kimyon, uluslararası düzeyde önem taşıyan HADO projesinin henüz hayata geçememesinin sebebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HADO'yu Hatay'ın altın bileziği olarak nitelendiren Kimyon, "UNESCO Gastronomi Şehri unvanı ve EXPO 2021 vizyonuna büyük katkı sunacak olan Deniz Otobüsü Projesi, Şubat ayı meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da alınan bu karardan hemen sonra Samandağ ve İskenderun'dan Mersin, Gazimağusa ve Beyrut'a kadar uzanan bir güzergahta deniz otobüsü seferlerini başlatmak için Türkiye'nin ilk uluslararası yüksek hızlı gemisini Hatay'ımızın sularına getirdi. Ancak 330 kişilik kapasitesi bulunan bu gemi İskenderun Belediyesi'nin iskele tahsisi yapmaması sebebi ile 3 aydır İskenderun Limanı'nda bağlı duruyor. Hatayı dünyaya bağlayacak olan HADO'ya ne İskenderun Belediyesi, ne de diğer limanlar çıkış izni vermiyor.

Kent konseyi olarak Türkiye'nin en önemli deniz yoluyla ulaşım projelerinden birisi olan HADO ile ilgili halkın bilinçlenmesini ve bir an önce bu sorunun çözüme kavuşmasını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Vira Haber