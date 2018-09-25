MED XXIX Dilovası-İzmit Körfezi’nde hizmet verecek

Türkiye’nin önde gelen kılavuzluk ve römorkör şirketi Med Marine, gruba ait Ereğli Gemi Tersanesi’nde inşa ettiği EREĞLİ 60 proje numaralı, MED XXIX isimli ASD tipi römorkörü İzmit Körfezi’nde hizmete alıyor.

Altılı RAmparts 2300-MM 50 TBP römorkör serisinden filoya katılan altıncı römorkör olan MED XXIX, Robert Allan tarafından Med Marine’e özel dizayn edilmiş olup; 23 metre boyunda, 10,9 metre genişliğinde ve 4,4 metre derinliğinde.

Azimut pervane sistemi ile donatılı römorkör, 2 x 1.380 bKw gücünde iki adet CAT 3512 dizel ana makineye sahiptir. İki adet CAT C4.4 jeneratör sistemi römorkör servisleri için toplamda 2 x 86 ekw elektrik üretir. FI-FI E notasyonuna haiz römorkör, iki adet Schottel SRP1515 FP (Fixed Pitch Propeller) pervaneye sahip.

Serinin diğer römorkörlerinde olduğu gibi THR Marine (SEC Groningen) tarafından Med Marine için özel üretim olan ön çeki vinci 300kN çekme ve 1300kN tutma gücüne sahip.

Vira Haber