Hakan Çendik’den 19 Mayıs Bayram Mesajı

Umutları tükenmiş, yokluk ve bin bir türlü sıkıntıyla baş başa kalan halkımıza ‘Kurtuluş Yolu’nu gösteren büyük Atatürk; şartlar ne olursa olsun ulusumuzun egemenliğinden ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan bu kıymetli gün aynı zamanda demokrasimizin ve milli egemenliğimizin teminatı Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlü büyük bir lider olduğunu gösteren en önemli günlerden birisi olan 19 Mayıs tarihi, başarının sadece cephede fiziken kazanılmadığını aynı zamanda akıl ve yeni fikirlere olan inançla elde edildiğini bizlere göstermiştir. Bunu yaparken de geleceğimiz olan gençleri işaret eden Ulu Önder Atatürk bu günü "...Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” dediği ve kendilerinden çok şey beklediği Türk gençliğine armağan etmiştir.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı bağımsızlık ateşi ve büyük bir fedakârlıkla elde edilen Cumhuriyetimizi; gençlerimizin akıl ve bilimin ışığında daha ileriye taşıyacağına dair inancımız sonsuzdur.

Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile açılarak tarihimizin en büyük mücadelesini başlattığı denizlerimizin kazanımlarıyla; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmak ve Mavi Vatan bilincini şiar edinmiş geleceğin denizcilerini yetiştirmek, dün olduğu gibi bugün de Türk denizcilerinin en temel hedefi olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, aydınlık geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Vira Haber