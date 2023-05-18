Denizcilik Sektörü Mare Forum’da Bir Araya Geldi

17-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da iki ayrı etkinlik halinde düzenlenen Mare Forum, denizcilikle ilgili önemli konuları tartışmak için sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğini yaptığı foruma İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Gemi, Yat ve İhracatçıları Birliği Başkanı Cem seven ve denizcilik dünyasından birçok önemli ismi de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran bu tür Uluslararası etkinliklerin ülkemizin yurtdışındaki imajına olumlu katkı yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, " Mare Forum'da ele alınacak konular denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Tamer Kıran ise Mare Forum İstanbul’un, enerji dönüşümü, yeşil denizcilik, dekarbonizasyon, finans ve yatırım modelleri gibi Türkiye’nin denizcilik geleceğine dair çeşitli konuların tartışılmasına olanak sağladığına dikkat çekerek, etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk denizcilik sektörü ve yeşil dönüşüm

Türk denizcilik sektörü hakkında bilgi veren Tamer Kıran, deniz ticaretini önemli ölçüde etkileyecek olan iklim krizi nedeniyle IMO, AB ve diğer ülkeler tarafından getirilen yeni kural ve düzenlemelerin global denizcilik sektörü tarafından olduğu gibi Türk denizcilik sektörü tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti.

IMO'nun sera gazı azaltma önlemlerine ek olarak, Avrupa Birliği’nin (AB), denizcilik sektörünün AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edilmesi ve AB'de Deniz Yakıt Girişimi (Fuel EU Maritime) dahil olmak üzere daha katı önlemler uyguladığına dikkat çeken Tamer Kıran, Türkiye'de de bu hedeflere ulaşmak için uygulamalar geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Türk denizciliğinin tüm alt sektörlerinin yeşil dönüşüme geçişini sağlayabilmek amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu kurduklarını hatırlatan Tamer Kıran, “Emisyon azaltım hedeflerine yönelik denizcilik sektöründeki tüm alt paydaşların yol haritası ve eylem planını amacına uygun olarak yürütmek üzere Çalışma Grubu oluşturma çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yeşil geçişin, küresel filonun yenilenmesinde, pazar arz talep dengesinin belirlenmesinde, sektörün dijitalleştirilmesinde, alternatif yakıtların geliştirilmesinde ve operasyonel performansın artırılmasında itici güç olacağını belirten Tamer Kıran, “Kısa vadede, alternatif yakıtlı yeni inşa gemilere yönelik güçlü talep ile dünya gemi inşa pazarının olumlu bir seyir izlediği görülmektedir. Bununla birlikte, alternatif yakıtların geliştirilmesi ve yeni inşaat piyasası fiyatlandırmasında devam eden belirsizlik ve teknolojik tercihlerin sektör üzerinde güçlü etkileri olması beklenmektedir.” diye konuştu.

Tamer Kıran, toplantının açılış oturumuna Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın da katıldığını ve kendisinin Temmuz ayında yapılacak olan IMO Genel Sekreterliği seçimlerinde aday olduğunu hatırlatarak, Forum katılımcılarından Aka için destek talep etti ve seçimlerde başarılar diledi.

Etkinlik; sürdürülebilirlik, küresel ticaret ve lojistik, denizcilikte dijitalleşme ve diğer önemli konular hakkında paneller ve konuşmalarla devam etti.

İlk gün düzenlenen panellerde konuşmacı olarak yer alan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Mare Forumla ilgili olarak çok köklü bir organizasyon olduğunu ve denizcilerin bir araya gelmesi adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Aydın Erdemir: “Zamanı kaçırıyoruz”

Aynı zamanda tüm dünya denizcilerine Türkiye’deki gelişmeleri aktarma şansı yakaladıklarını dile getiren Aydın Erdemir, “Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyada karbozsuzlaşma ve yeşil dönüşüm üzerine farklı gelişmeler yaşanıyor. Bugünkü etkinlikte de Türkiye’de henüz buna uygun düzenlemeler, regülasyonlar ve desteklerin olmadığı dile getirildi. Dünyada ise hem armatörlük hem de limancılık kamu ağırlıklı, devlet teşvikleriyle yapılıyor. Türkiye’de henüz böyle bir altyapı yok” diye konuştu.

Türkiye’deki yatırım gücünün önemine dikkat çeken Erdemir, şöyle devam etti: “Ülkemizde armatörlük, limancılık ve gemi inşa tarafında başarılı bir yatırımcımız var. Ama dünyadaki yeşil dönüşüm hızı, proje yürüten yöneticilerin henüz bizde olmayışı sebebiyle zamanı kaçırıyoruz. Yapmamız gereken ödevleri zamanında yapmıyoruz. Denizcilik doğası gereği küresel bir iş.”

Mustafa İnsel’den Mare Forum Değerlendirmesi

Yine diğer bir konuşmacı olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İnsel, panel sonunda düşüncelerini aktararak, karbonsuzlaştırmayı değerlendirebilmek adına verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Dünya denizcileri ve Türk denizcilerinin bir araya gelerek sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Mustafa İnsel, şöyle devam etti: “Bu forumda aynı zamanda özeleştiri yapma şansımız oldu. Örneğin Türk tersaneleri şu anda tüm dünyaya alternatif yakıtlı gemiler yapıyorlar; ama Türkiye’de yok. Bunun eleştirilmesi gerekir. Sadece NAVTEK’in GİSAŞ için yaptığı römorkörler var. Biliyoruz ki Norveç’e yapılan düşük karbonlu gemilerin ciddi anlamda devlet teşvikleri var. Orada var bizde yok. Karşılıklı olarak dengesiz bir ortam var.”

18 Mayıs Perşembe günü aynı otelde ilk kez düzenlenen “Mare Forum SUPER YACHT” ise Türkiye'nin önde gelen süper yat inşa firmalarının, tasarımcılarının, brokerlarının ve diğer endüstri profesyonellerinin bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında, Türkiye'deki süper yat sektörü hakkında konuşmalar, panel tartışmaları ve özel oturumlar gerçekleştirildi.

Vira Haber