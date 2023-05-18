İTÜ DEFAMED “Denizatı” Bülten Yayında

Mazisi, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (İTÜ DEFAMED)’nin kuruluş yılı olan 1949’a kadar uzanan, dernek tarafından tescilli alınarak varlığı korunan, köklü yayın “Denizatı” ismi yeniden hayat buldu.

İTÜ DEFAMED Yönetim Kurulu, Dernek Genel Sekreteri Av. Kaptan A. Çağlar Coşkunsu’nun koordinatörlüğünde, “Denizatı”nı dijital bülten olarak yayınlamaya ve hem camiamız hem de Türk denizcilik sektörü tarafından özlenen bu değeri canlandırmaya karar verdi.

İTÜ DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan R. Ufuk Teker, “Denizatı” Bülten’in ilk sayısında kaleme aldığı ön yazıda; “Denizatı ismini yeniden canlandırılarak, faaliyetlerimizi, mezunlarımızla ilgili haberleri dijital bir yayınla siz değerli mezunlarımızla paylaşmak istedik. Denizatı’nı özlemiştik ve kıymet verdiğimiz değerlerimizden birini yeniden sizlerle paylaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Denizatı” Nasıl Kuruldu?

1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, Amerika hükümeti Marshall planı uyarınca Türk Deniz Ticaret Filosuna gemiler bağışlamıştı. Bu gemileri teslim alacak olan denizciler Gülcemal’in ardından Bakır gemisiyle de seferler gerçekleştirmişlerdi. 1949 yılının Ağustos ayında “Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Cemiyeti” adıyla kurulan derneğimizin temelleri de Bakır gemisinin bu seferleri sırasında atılmıştı. Gemi Kaptanı Nezihi Arda’nın izniyle, Azor açıklarında, geminin toplantı salonunda buluşan denizciler dernek tüzüğünü de yine Bakır gemisinde yazmışlardı.

Kurucu Başkan Kaptan Namık Assena önderliğinde yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise; Kaptan Reşit Uğur, Kaptan Emrullah Erkan, Mühendis Halit Aptioğlu, Mühendis Memduh Ataç, Mühendis M. Ali Gökyılmaz, Mühendis Ahmet Keşkek ve Kaptan Refik Akdoğan olmuştu.

Zamanın cesur denizcileri girişimlerini hayata geçirirken hayli zorlansalar da, sivil denizcilik alanında köklü bir eğitim bilincine ve geleneğine sahip Yüksek Denizcilik Okulu mezunlarını birlik ve beraberliğin, örgütlülük bilinci ve gücüyle gelecek nesillere aktarılması yolunda dev bir adım atmışlardı.

Tabii bu cemiyeti taçlandıracak, faaliyetlerini ve denizciliğin güncel gelişmelerini belgeleyecek bir yayın organı ihtiyacı hasıl olmuştu. Böylelikle, okulun adının değişmesiyle bugün İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği adını alan köklü sivil toplum kuruluşunun simgesi olan denizatı, özlemle beklenen ve mutlulukla karşılanan derneğin yayın organına da ismini verdi. Denizatı uzun yıllar boyunca Türk denizciliğinin nabzını tuttu, pek çok konuyu mercek altına aldı.

“Denizatı” Yeniden

Dernek, 1900’lü yıllardan 2000’li yıllara uzanıyor ve “Denizatı yeniden” diyor. Dernek adına Yayın Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan R. Ufuk Teker, yukarıda andığımız gibi Genel Koordinatör Dernek Genel Sekreteri Av. Kaptan A. Çağlar Coşkunsu. Bültenin Genel Yayın Yönetmenliğini ise Ceylan Atatunç Eker üstleniyor.

İTÜ DEFAMED tarafından dijital olarak yayınlanacak olan Denizatı Bülten’in ilk sayısı yayında. Bültene linkten ulaşabilirsiniz: https://www.itudefamed.org.tr/index.php/denizati-bulten.html#flipbook-flip1/1/

Vira Haber