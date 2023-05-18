TMMOB GEMİMO’dan Uluslararası Denizci Kadınlar Günü kutlaması

Denizcilik sektöründeki kadınların çoğunlukta olduğu etkinliğe, İMEAK Deniz Ticaret odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca, Türk Armatörler Derneği Başkanı Cihan Ergenç, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ve Türk P&I Başkanı Ufuk Teker de katılım sağladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DEFAMED Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Çevik, TMMOB GEMİMO olarak önde gelen kişisel gelişim uzmanlarının destekleri ile “Yönetici Yetiştirme Programı” oluşturduklarını duyurdu.

2016 yılından bu yana gerçekleştirdikleri YAKAMOZ etkinliğine bir yenisini daha eklediklerini belirten Çevik şöyle devam etti: “YAKAMOZ en başta kız öğrencilerimizin staj sorununa çözüm yaratabilmek adına başlamış, yıllar içerisinde büyüyen sinerjisi ile başarılı kadın rol modellerle buluşmalar sağlanmış, sektörün kadın üyelerinin örgütlü sesi haline gelmiştir. Bir yandan farkındalık yaratıp dayanışmayı güçlendirmeyi amaç edinirken, diğer yandan üyelerinin gelişimine yönelik faaliyetleri ortaya koyarak sürdürülebilir olmasını desteklemektedir. Seneler içerisinde örgütlendik, farkındalık yarattık, ilham olduk, kutladık. Destekleriniz ile başarılı sonuçlar alacağımızı düşündüğümüz “Yönetici Yetiştirme Programı” ile tüm bunları yaparken gelişimin sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağımıza şüphemiz yok.”

Ardından söz alan TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca ise katkı sağlayan sponsorlara teşekkürlerini ileterek 18 Mayıs’ın Uluslararası Denizci Kadınlar Günü ilan edilmesinin, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik, Gençlik ve Spor Bayramı’nın öncesine gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Son olarak etkinliğe katılan Doç. Dr. Gökhan Sekmen, “Yönetici Yetiştirme Programı” kapsamında planlanan “Dönüşümsel Liderlik” eğitiminin detaylarını ve amaçlanan hedefleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Vira Haber