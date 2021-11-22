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Haliç'te sürüklenen tekne kurtarıldı

Haliç'te sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen içinde 8 kişi bulunan tekneyi kurtardı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, can kurtarma botu KEGM-3 ile hızlı tahliye edilerek, Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi

Vira Haber

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