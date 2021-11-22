Haliç'te sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen içinde 8 kişi bulunan tekneyi kurtardı.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, can kurtarma botu KEGM-3 ile hızlı tahliye edilerek, Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi
Vira Haber
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.