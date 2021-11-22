Zeetug’a büyük çevre ödülü!

Dünya çapında çevresel uygulamaları teşvik etmeye adanmış bağımsız bir çevre grubu olan TheGreenOrganisation tarafından organize edilen ‘The Green Apple Environment Awards’ta (Yeşil Elma Çevre Ödülleri), NAVTEK Deniz Teknolojisi ekibi tarafından 2019 yılında tasarlanan dünyanın ilk tamamen elektrikli, şarj edilebilir ve sıfır emisyonlu liman içi römorkörü ZEETUG, ‘Tug of The Year (Yılın Römorkörü) ödülüne layık görüldü.

Uzunluğu 18,7 metre, tam genişliği 6,7 metre olan ZEETUG 30; 32 ton BP çekim gücü ile 10 deniz mili servis hızında tasarlanmıştı. ZEETUG 30, tüm gücünü 1.450 kWh kapasiteli geri dönüştürülebilir lityum iyon bataryadan alıyor ve güvenlik amacıyla römorköre yerleştirilmiş bir hava soğutma sistemi tarafından sabit sıcaklıkta tutulan iki adet batarya odası bulunan ZEETUG 30, hızlı şarj istasyonu ile yaklaşık bir saatte şarj edilebiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

NAVTEK, 2020 yılında iki tanesi 30 ton BP ve biri 45 ton BP olmak üzere 3 römorkörün teslimine hazırlanırken, tamamen Türk mühendislerce tasarlanan ZEETUG 30’UN uluslararası alanda çok önemli bir ödülün sahibi olması sektörü gururlandırdı. Ödülle ilgili açıklama yapan NAVTEK Genel Müdürü Ferhat Acuner şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir dünya için çevreci ve yenilikçi tasarımlar geliştirme ilkesi ile NAVTEK, bir sonraki adımda limanları emisyondan arındırmayı hedeflemektedir. Çevreye olan itinalı yaklaşımımızı, THE GREEN ORGANIZATION tarafından yürütülen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ‘THE GREEN APPLE ENVIRONMENT AWARDS-2020’ jürisi de onayladı. Teknoloji ve inovasyonun entegrasyonu ile tasarladığımız projelerimizle sürdürülebilir bir gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz”.

Vira Haber