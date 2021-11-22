Libya açıklarında tekne battı: En az 75 sığınmacı hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) hayatta kalan sığınmacıların aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir sığınmacı botunun batması sonucu 75'ten fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 sığınmacının Libya'nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

Vira Haber