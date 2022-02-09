Hamsi Geri Döndü! Tezgahlarda Bolluk Yaşanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte bu sezon oldukça az olan hamsi tezgahları doldurdu. Bolluk fiyatlara da yansıdı, hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

Tezgahlarda şu günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor.

Sezonu kasım ve şubat ayları arasında olan hamsi, Türkiye'de en çok avlanan balık türlerinin başında geliyor.

Ancak bu sezon hamsiden beklenen verim alınamadı. Az olması nedeniyle geçen yılın sonunda hamsinin kilosu 60 liranın üzerine çıktı.

Havaların soğumasıyla birlikte son 15 günde balıkçıların ağına takılan hamsi miktarı önemli oranda arttı.

Balıkçılar sezonu kurtardıklarını söylerken, düşen fiyatlar da vatandaşları memnun etti. Hamsi şu günlerde 25 liraya kadar düştü.

Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, "Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder" dedi.